Hailey Bieber (25) erinnert sich an ihren heißen Junggesellinnenabschied! Als die Tochter von Alec Baldwin (63) 21 war, heiratete sie den Musiker Justin Bieber (27). Obwohl das Model und der Sänger erst drei Jahre verheiratet sind, durchlebten sie schon einige Höhen und Tiefen. Doch Hailey erinnert sich offenbar nicht nur gerne an ihren Hochzeitstag zurück, sondern auch an ihren Junggesellinnenabschied. Wie sie jetzt erzählt, hatte es dieser Tag ganz schön in sich!

In ihrer YouTube-Serie "Who's in My Bathroom?" plauderte Hailey mit dem Model Rosie Huntington-Whiteley (34) darüber, ob Junggesellinnenabschiede eher "romantisch" oder "versaut" sein sollten. Hailey hatte dazu eine ganz klare Meinung: "Mein Junggesellinnenabschied bestand aus allem, was mit Penis zu tun hat. Es ging um Penis-Strohhalme und solche Dinge", brachte die 25-Jährige Rosie zum Lachen.

Hailey feierte ihre Bachelorette-Party damals gemeinsam mit ihrer Schwester Alaia Baldwin (28), ihrer besten Freundin Kendall Jenner (26) sowie anderen Gästen in Hollywood. Sie und Justin verlobten sich nach der wilden Sause im Juli 2018 und heirateten nur wenige Monate später in New York City. Im darauffolgenden Jahr vermählte sich das Paar außerdem in einer traditionellen Zeremonie in South Carolina.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Alaia Baldwin und Hailey Bieber im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / stylememaeve Hailey und Justin Bieber bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de