Ariel Winter (23) erinnert sich an eine dunkle Zeit in ihrem Leben zurück. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle der Alex Dunphy in Modern Family berühmt wurde, machte in den vergangenen Jahren einiges durch. Als die Serie startete, war die Darstellerin zarte elf Jahre alt – sie wuchs vor den Augen der Welt auf. Als sich ihr Körper begann zu verändern, wurde Ariel zum Opfer von Bodyshaming.

"Ich wurde mit dreizehn als fette Schlampe bezeichnet", offenbarte der TV-Star in der neuen Episode von "Red Table Talk: The Estefans". Die Gastgeber der Show, Gloria Estefan (64) und ihre Tochter Emily Estefan (27) waren sichtlich geschockt von der Aussage, genauso wie Fifth Harmony-Sängerin Lauren Jauregui (25), die ebenfalls zu Gast war. "Weil ich zugenommen habe und mein Körper sich verändert hat, musste ich andere Outfits tragen und ich habe ein Kleid mit Cut-Outs angehabt", erinnerte sie sich zurück. Die Reaktionen darauf seien sehr verletzend gewesen. Es sei für viele Fans nicht verständlich gewesen, dass sie sich im echten Leben anders kleidet, als ihr Charakter bei "Modern Family". "Ich bin nicht meine Rolle", betonte die 23-Jährige.

Die Kritik an ihrer Figur habe sie sehr belastet – Sie erklärte, dass ihre Gewichtszunahme vermutlich eine Nebenwirkung der ihr verschriebenen Antidepressiva gewesen sei. "Ich habe 13 Kilo zugenommen", offenbarte sie. Daraufhin habe sie extrem viel Hass auf Social Media erfahren. Sie wisse inzwischen aber, wie sie damit umgehen muss. "Ich gehe seit acht Jahren zweimal die Woche zur Therapie. Das ist das Beste an meiner Woche", erzählte Ariel.

Getty Images "Modern Family"-Star Ariel Winter, 2011

Getty Images "Modern Family"-Star Ariel Winter, 2017

Getty Images Ariel Winter im Mai 2019

