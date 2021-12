Gibt es da etwas zu feiern? Elyas M'Barek (39) lässt seine Fans auf den sozialen Netzwerken regelmäßig in seinen turbulenten Alltag blicken. Dabei zeigt der Schauspieler seinen Followern vor allem interessante Einblicke hinter die Kulissen seines vielfältigen Jobs. Eine Frau an seiner Seite sucht man dort jedoch vergebens – bis jetzt? Elyas teilte nun nämlich Fotos von einem äußerst romantisch anmutenden Dinner.

In seiner Instagram-Story teilte der Türkisch für Anfänger-Star jetzt Eindrücke von einem Abendessen in einem italienischen Luxusrestaurant im Schweizer Urlaubsort Sankt Moritz. In Candle-Light-Atmosphäre sind dort erlesene Speisen und ein guter Rotwein zu sehen. Doch die Stimmung genoss Elyas offenbar nicht alleine: Auf einem Foto ist eine brünette Beauty zu sehen – auf deren Arm der Fack ju Göhte-Star ein kleines Herz-Emoji platziert hat!

Um wen es sich dabei handelt oder in welcher Beziehung er zu seiner Begleitung steht, ließ Elyas jedoch völlig offen. In den folgenden Clips waren nur Aufnahmen der kunstvoll arrangierten Gänge zu sehen. In einer abschließenden Story verabschiedete sich der 39-Jährige mit "Bye bye" von dem malerischen Alpenort.

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Bareks Dinner-Begleitung im Dezember 2021

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek genießt seinen Urlaub mit Zigarre und Schnaps

Andreas Rentz/Getty Images for Constantin Film Elyas M'Barek, Schauspieler

