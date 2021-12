Jay spricht nun wohl endlich aus, was alle schon vermutet hatten. Nachdem auch seine Ex on the Beach-Liebessuche nicht zum Erfolg geführt hatte, suchte der Temptation Island-Verführer aktuell bei Adam sucht Eva das große Glück – und zwar komplett nackt. Offenbar hatte der Stripper dann auch Gefallen an Corinna Frank gefunden. Bei einem romantischen Date zu zweit knutschten die zwei wild im Whirlpool. Als später verdächtig die Matratze wackelte, vermuteten die Zuschauer: Es gab Sex. Jetzt verriet Jay: Ja, er und Corinna sind wirklich intim geworden.

"Ich hatte das null geplant und danach auch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Meine Mama war gar nicht begeistert. Dabei hatte ich sie schon vorgewarnt, als die Szenen unter der Bettdecke in der Vorschau liefen", erklärte der 35-Jährige im Gespräch mit Bild. Offenbar hatte seine Mutter zuvor nicht damit gerechnet, ihrem Sohnemann im TV bei einem heißen Techtelmechtel zusehen zu können. Für Jay hat sich der Ausflug in den sogenannten siebten Himmel der Show aber gelohnt. Er schwärmte in den höchsten Tönen von dem Sexdate. "In dem Moment hat es einfach gepasst. Das Date war schon sehr flüssig, so kam eins zum anderen", erinnerte er sich.

Ob seine Date-Partnerin wohl genauso denkt wie Jay? Immerhin war sie wenig begeistert, als der Leipziger den Sex am nächsten Tag geheim halten wollte. "Erzählen wir das drüben oder sagen wir gar nichts?", hatte er beim Frühstück gefragt und Corinna damit nicht gerade erfreut.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

RTLZWEI Jay bei "Adam sucht Eva"

RTLZWEI/Christoph Kassette Jay, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Corinna

