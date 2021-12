Lars Tönsfeuerborn (31) ist nach der Trennung von Nicolas Puschmann (30) offenbar wieder voll im Datingleben angekommen! Im September gaben der Rotschopf und sein Prince Charming überraschend ihre Trennung bekannt. Böses Blut floss allerdings nicht zwischen den Ex-Turteltauben. Auch heute haben die zwei noch Kontakt zueinander. Doch Lars schaut offenbar nach vorne und ist wieder fleißig am Flirten. Bei einem Sex-Date wäre es aber vor Kurzem fast zu einem üblen Zwischenfall gekommen, wie der 31-Jährige gerade in einem Podcast verriet!

Lars war beim Podcast "Schwuler geht's nicht" des Big Brother-Sternchens Pat Müller (32) und dessen Partner Sebastian zu Gast. Dort erzählte der ehemalige Dschungelshow-Kandidat von einem eher ungemütlichen One-Night-Stand, den er vor Kurzem gehabt hatte: Sein Gegenüber war nämlich so aufgeregt und hibbelig, dass deswegen fast sein bestes Stück in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. "Als diese Person dann anfing, sich auf mich zu setzen und Bewegungen zu machen... Kennt ihr diese Schüttelplatten, mit denen Kies glatt gemacht wird? [...] Ich habe Angst um mein bestes Stück bekommen, weil ich gedacht habe, der knickt gleich ab, weil der sich so komisch bewegt. Ich glaube, das war ganz knapp am Penisbruch vorbei", erzählte Lars.

Tatsächlich hätte Lars aber schon ahnen können, auf was er sich bei dem Quickie hätte gefasst machen können. Denn sein Aufriss habe von vorneherein sehr durch den Wind gewirkt. "Jede Bewegung war viel zu schnell, in allem. Ich war total überfordert, weil ich dachte, ich komme nicht hinterher", berichtete der "Prince Charming"-Gewinner lachend. Trotz ordentlichem Gerüttel habe er den Akt dann aber dennoch durchgezogen und ist – glücklicherweise – unverletzt geblieben.

ActionPress Lars Tönsfeuerborn, "Prince Charming"-Sieger 2019

Instagram / patjabbers Pat Müller und sein Freund Sebastian

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn, Podcaster

