Sie sorgen für mächtig Gesprächsstoff in der Reality Shore-Familie! Bereits in den ersten beiden Folgen des Trash-TV-Formats ging es zur Sache. Neben Alkoholeskapaden, einem unfreiwilligen Exit und Zickenkrieg gab es auch jede Menge Flirtereien. Und jetzt wurde es diesbezüglich noch krasser: Der Womanizer Yasin Mohamed findet nämlich Gefallen an Neuzugang Mia Madisson. Auch die Beauty ist nicht abgeneigt von ihm. Die zwei zögern nicht lange und haben Sex – inklusive leidenschaftlicher Fuß-Action!

Gleich zu Anfang der dritten Folge stellen sie fest, eine ganz besondere Bindung zueinander zu haben: "Ich habe erfahren, dass Yasin auf Füße steht und ich stehe auf Männer, die auf Füße stehen. Also ich glaube, das könnte sehr wild werden hier", erklärte Mia im Einzelinterview und behielt damit auch Recht. Bei einer Challenge knutschte und leckte Yasin dann ihre Füße ab und am Abend genossen sie sogar etwas Zweisamkeit in der Badewanne. Nicht nur das heiße Badewasser brachte die Stimmung zum Kochen, denn Mia und Yasin tauschten innige Küsse aus.

Am nächsten Morgen deutete der Fitness-Fan an, dass sie das feuchtfröhliche Spektakel im Bett weitergeführt haben: "Gut, dass wir oben das Bettlaken gewechselt haben", grinste Yasin im privaten Gespräch mit seinem Party-Buddy Calvin Kleinen (29). Wem das wohl nicht gefallen dürfte, ist Walentina Doronina. Zuvor flirtete der Tattooliebhaber nämlich mit ihr: "Aber ich glaube nicht, dass es um Yasin geht, sondern einfach, dass sie vielleicht nicht mehr im Mittelpunkt steht, was die ganzen Männer angeht", fasste "Reality Shore"-Familienmitglied Jessy zusammen.

Instagram / shhhmadisson "Paradise Hotel"-Kandidatin Mia Madisson

Joyn Yasin Mohamed und Mia Madisson, "Reality Shore" 2021

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, "Temptation Island"-Kandidat 2021

