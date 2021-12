Billie Eilish (19) macht ein überraschendes Geständnis! Die erfolgreiche Sängerin trat vor ein paar Tagen bei einer TV-Talkshow auf, wo sie nicht nur ihre Musik zum Besten gab – sondern auch ein paar private Details über sich ausplauderte. So sprach die "Hostage"-Interpretin offen darüber, wie sehr sie die Kritik an ihrem neuen Look belastet hat. Außerdem enthüllte Billie etwas, was sie heute sehr bereut: Sie begann bereits im Alter von nur elf Jahren damit, sich Pornografie anzuschauen!

"Ich habe früher viele Pornos gesehen. Ich habe schon mit elf angefangen", offenbarte Billie am Wochenende bei Saturday Night Live. "Das war natürlich viel zu früh. Es hat mein Gehirn zerstört. Das war im Nachhinein gesehen schrecklich. Das hat meine ganze Einstellung zum Thema Sex kaputtgemacht", resümierte die 19-Jährige. Heute halte sie Pornografie für "eine Schande" und würde sie sich auch nicht mehr ansehen.

Diese Erfahrung habe nicht nur ihrem jüngeren ich geschadet, sondern ebenso ihrem erwachsenen. Der Grund: Sie habe lange gedacht, dass Sex so sein muss wie in Pornos. "Ich habe zu Dingen, die nicht für mich gut waren, nicht Nein gesagt – weil ich dachte, dass ich mich zu ihnen hingezogen fühle", machte Billie deutlich. Heute wisse sie es besser.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sängerin Billie Eilish

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de