Die Internetgemeinde ist rasend vor Wut. Der Schauspieler Ben Affleck (49) heiratete 2005 Jennifer Garner (49) und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder. 2015 trennte sich das Paar, aber beide kümmern sich weiterhin gemeinsam um die Kids. Nun gab der Beau ein Interview, in dem der trockene Alkoholiker behauptete, dass er vermutlich noch trinken würde, wäre er immer noch mit seiner Ex verheiratet. Er sei nämlich unglücklich in der Ehe gewesen. Dafür kassiert Ben nun ordentlich Kritik.

Auf Twitter tobten Jennifers Fans. Für sie ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass Ben indirekt der Schauspielerin die Schuld an seiner früheren Sucht gibt. "Hey, Ben Affleck, du hast dich exzessiv betrunken, bevor du Jennifer Garner geheiratet hast. Also wie wäre es, wenn du dich gegenüber der Mutter deiner Kinder nicht wie ein Arsch benehmen würdest?", schrieb ein aufgebrachter User – das sahen andere Nutzer ebenso: "Ben Affleck und Jennifer Garner haben sich 2015 getrennt, trotzdem hat sie ihn 2018 zum Entzug gefahren. Schieb es nicht auf sie!"

Auch die Promiflash-Leser finden Bens Aussagen alles andere als angebracht. In einer Umfrage (Stand: 14:30 Uhr, 15. Dezember) fanden 87,4 Prozent die Nummer extrem anstandslos gegenüber Jennifer. Nur 12,6 Prozent waren anderer Meinung.

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner im Jahr 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de