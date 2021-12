Marie Nasemann (32) spricht ausführlich über die Geburt ihres zweiten Kindes. Im Oktober wurde die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wieder Mama. Nach einem Sohn hat das Model jetzt auch eine Tochter. Die Fans konnten sich schon über erste Fotos der Kleinen, das ein oder andere Update aus dem Wochenbett und Erzählungen über die ersten Monaten mit zwei Kids freuen. In ihrem Podcast "Vier ist ne Fete" gab Marie nun aber besonders intime Einblicke in die letzten Tage der Schwangerschaft. Sie plauderte nicht nur aus, dass die Geburt mit Sex eingeleitet wurde, sondern berichtete auch von einem "Jesus-Moment" während der Wassergeburt.

