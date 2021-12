Na, da ist aber jemand fit! Jennifer Lopez (52) ist seit Jahren nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, Schauspielerin und Mutter – nein, die "Hustlers"-Darstellerin ist auch eine gefeierte Stilikone. Mit ihren Looks gilt sie für viele Fans als absolutes Style-Vorbild. Und dass sie es mit ihren 52 Jahren immer noch drauf hat, beweist sie einmal mehr: J.Lo zeigt sich im Netz nun äußerst heiß in einem superlässigen Look!

Auf Instagram teilt die Lebensgefährtin von Schauspieler Ben Affleck jetzt einen ziemlich hotten Schnappschuss von sich. In einer grauen Jogginghose, einem weißen Tanktop und Winterboots posiert die Musikerin für die Kamera. Besondere Hingucker: J.Lo zeigt auf der Aufnahme ihren durchtrainierten Bauch. "Ich bin bereit für das Wochenende", betitelt die Mutter von Zwillingen ihren Post.

Erst vor wenigen Tagen überraschte die 52-Jährige ihre Community mit einem ganz anderen Look – sie trug nämlich auf einmal pinkfarbene Haare. "Pink bringt die Jungs zum Zwinkern", schrieb ihr Stylist Chris Appleton zu seinem Foto, was er auf Instagram teilte. Bei der farbenfrohen Haarpracht handelte es sich aber offenbar um eine Perücke.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez im Oktober 2021

Instagram / chrisappleton1 Jennifer Lopez im Dezember 2021 mit pinken Haaren

