Regé-Jean Page bringt die Damenwelt mal wieder um den Verstand. Der Schauspieler wurde im vergangenen Jahr durch seine Rolle als Duke of Hastings in der Hit-Show Bridgerton bekannt – und begeisterte dabei wohl vor allem die weiblichen Fans. Immerhin wurde die Serie nicht zuletzt durch die heißen Liebesszenen zwischen Regé-Jean und seiner Serienpartnerin Phoebe Dynevor (26) so erfolgreich. Nun soll Regé-Jean seinen Fans in einem anderen Projekt eigentlich beim Einschlafen helfen – doch seine Stimme ist offenbar zu sexy.

Wie schon einige andere Promis, wie zum Beispiel Harry Styles (27) oder Matthew McConaughey (52), vor ihm, arbeitet auch Regé-Jean nun mit der App Calm zusammen. Darin liest er die Geschichte "The Prince and The Naturalist" vor. Die soll den Nutzern der App beim Einschlafen helfen. Doch viele Twitter-Userinnen berichten von ganz anderen Erfahrungen. Offenbar ist die Stimme des 31-Jährigen viel zu sexy, um beruhigend zu wirken. "Seine Stimme hat mich scharf und nicht müde gemacht", lautete zum Beispiel ein Kommentar.

Auch auf den TV-Bildschirmen dürfen sich die Fans offenbar wieder auf die ein oder andere heiße Szene mit dem Briten freuen. Zu "Bridgerton" will Regé-Jean zwar nicht zurückkehren, doch er erklärte in einem Interview bereits, wie seine zukünftigen Rollen aussehen sollen: "Ich möchte, dass alles, was ich mache, so sexy ist wie 'Bridgerton', nur auf andere Art und Weise."

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in der Serie "Bridgerton"

Getty Images Regé-Jean Page bei der virtuellen Pressekonferenz der Naacp Image Awards

Getty Images Regé-Jean Page bei der Premiere von "The Harder They Fall"

