Oh, là, là – wenn ihren Fans da mal nicht ganz heiß wird! Die italienische Bloggerin Chiara Ferragni (34) verzaubert im Netz täglich über 25 Millionen Follower mit Fashion-Content, ihrem Alltag als Zweifach-Mami und luxuriösen Reisen. Nur zu gern präsentiert sich die Italienerin auch von ihrer sexy Seite, so wie jetzt: Chiara sorgt mit diesem hotten Schnappschuss sicherlich für offene Münder bei ihrer Supportern!

Via Instagram veröffentlichte die 34-Jährige ein besonders verführerisches Bild von sich. Vor einer weihnachtlichen Kulisse posiert die Influencerin in weißer Spitzen-Unterwäsche und schaut besonders sinnlich in die Kamera. "Ganz in Weiß in diesem süßen Dessous-Set heute", betitelte Chiara ihren Beitrag. Ihre Community flippte bei diesem Schnappschuss förmlich aus. "Du siehst so toll aus", kommentierte unter anderem ein User.

Erst vor Kurzem hatte Chiara ihre Fans aber mit etwas anderem verzückt – und zwar mit ihrer Tochter Vittoria. Auf ihrer Insta-Seite hatte die blonde Beauty ein neues Bild ihrer kleinen Prinzessin geteilt. Ganz zum Erstauen ihrer Community ist die fast Einjährige schon ziemlich groß geworden.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrem Ehemann Fedez und Tochter Vittoria

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrer Tochter Vittoria

