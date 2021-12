Wird hier das Kriegsbeil endlich begraben? Kim Kardashian (41) war nicht immer gut auf Taylor Swift (32) zu sprechen. Begonnen hat alles mit dem Auftritt ihres Ex Kanye West (44), der 2009 bei den VMAs die Dankesrede der Sängerin unterbrach und sie als des Preises nicht würdig erklärte. Daraufhin entbrannte ein jahrelang andauernder Streit, bei dem sich die Keeping Up With the Kardashians-Beauty stets auf die Seite ihres Mannes stellte. Doch nun gab Kim zu, Taylors Musik richtig gut zu finden!

In dem Podcast "Honestly with Bari Weiss" wurde die Unternehmerin gefragt, welcher ihr Lieblingssong der "All Too Well"-Interpretin sei. Die Antwort dürfte ihre Fans überraschen: "Ich meine, ich mag wirklich viele ihrer Songs. Sie sind alle super-süß und fesselnd." Einen Song konnte die 41-Jährige jedoch nicht auf Anhieb nennen. "Ich müsste in meinem Handy nachschauen, um einen Titel zu finden", gab sie zu.

Auch Kanye hat sich mit TayTay mittlerweile wieder vertragen, nachdem der Streit noch einige Male hochgekocht war und er sie einmal sogar eine Schlampe nannte. Zuletzt unterstützte der Rapper sie aber bei ihrem Vorhaben, die Rechte an ihren Liedern von ihrem alten Label zurückzugewinnen.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Taylor Swift bei den MTV VMAs im September 2009

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de