Corinna Frank hatte sich von Jay mehr erhofft! Nachdem der Ex-Temptation Island V.I.P.-Verführer bei Adam sucht Eva dem Model Giuliana Farfalla (25) näherkam, hatte er mit Neuzugang Corinna im siebten Himmel Sex. Doch danach herrschte plötzlich Eiszeit zwischen den zwei einstigen Turteltauben. Während die Krankenschwester weiter die Nähe des Strippers suchte, schien er so gar keine Lust mehr auf sie zu haben: Jay wies Corinna ab!

Bei "Adam sucht Eva" standen Datenights an. Die Paare durften es sich im Bett gemütlich machen und sich näherkommen, doch während Corinna mit Jay wieder aufs Ganze gehen wollte, hatte der Ex von Roxy offenbar gar keine Lust dazu. "Corinna hätte gerne noch weitergemacht. Mir war das zu viel. Es passt einfach nicht", machte der Hottie im Einzelinterview deutlich. "Mir geht es nicht gut. Ich habe das Gefühl, du bist eiskalt zu mir, als hätte ich irgendwas Schlimmes verbrochen", weinte sich die Österreicherin in den Schlaf. Doch außer einem "Stell dich nicht so an" bekam sie nichts aus ihrem Flirt heraus.

Am nächsten Tag ließen Corinna und Jay den Abend dann Revue passieren. "Mir war das zu viel Romantik. Mir hat es dann echt gereicht", hielt Jay fest. Seitdem die beiden im siebten Himmel miteinander geschlafen hätten, sei alles anders, fand Corinna und zweifelte daran, ob Jay sie wirklich kennenlernen wolle oder nur an ihrer Seite sei, um länger in der Show zu bleiben.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Corinna

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Jay

Instagram / dieunverpackteveganewahrheit Corinna Frank, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

