Daniela Büchner (43) lässt sich im Netz nicht alles gefallen. Die Witwe von Jens Büchner (✝49) muss sich innerhalb der sozialen Medien immer wieder fiesen Kommentaren aussetzen. Einige Follower der ehemaligen Dschungelcamperin scheinen der Auffassung zu sein, jeglichen Unmut an ihr auslassen zu können. Jetzt findet sich Danni einmal mehr in einer Situation wieder, in der sie von einem User angegangen wird – doch dieses Mal wird es richtig heftig!

"Du hast einen Menschen dazu benutzt, um ins Fernsehen zu kommen, du dreckige Schlampe, fahr zur Hölle", muss Daniela auf Instagram von einem Unbekannten lesen. "So wie dein Mann verreckt ist, so verreckst du eines Tages an Krebs", nimmt der Follower unmenschliche Äußerungen per Sprachaufnahme auf, um sie an die Reality-Lady zu verschicken. "Ich wollte euch zeigen, was für kranke Nachrichten ich bekomme", wendet sich Danni an ihre Community.

Daniela verstehe nicht, warum sich Menschen das Recht rausnehmen, sie zu beleidigen, obwohl diese sie nur aus dem Fernsehen kennen. "Du bist zu oft vom Wickeltisch gefallen", richtet sie sich an den Follower und fragt ihn aufgebracht: "Wie kann man einer Mutter wünschen, dass sie an dieser bösartigen Krankheit stirbt?

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

ActionPress Jens und Daniela Büchner in Palma de Mallorca im September 2018

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im August 2021

