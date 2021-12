So kommt Dominik Stuckmann bei den Promis an! Der Hottie ist der neue Bachelor und darf ab Januar 2022 die Rosen verteilen. Von den Promiflash-Lesern kam bisher nicht allzu gutes Feedback. Bei einer Umfrage meinten rund 61 Prozent, dass er nichts für sie wäre. Und was sagen die deutschen VIPs zu dem IT-Spezialisten? Die sind sich bei Dominik noch ziemlich uneinig!

Auf dem Promi-Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz sprach Promiflash nun mit einigen TV-Bekanntheiten über Dominik. Micaela Schäfer (38) scheint nicht sicher zu sein, ob er überhaupt auf Frauen steht: "Der Bachelor sieht aus, als wäre er 'Prince Charming'. Ich hätte nicht gedacht, dass er hetero ist. Gefällt mir nicht. Er ist zu weich, er sieht einfach nicht hetero aus", erklärte das Erotikmodel ehrlich. Dem kann Julian F.M. Stoeckel (34) nur zustimmen: "Vielleicht ist er ja ein Doppelstecker, man weiß nie. Heutzutage ist ja alles queer, wenn ja, ist auch nicht schlimm", hielt er fest. Attraktiv findet der TV-Darsteller Dominik aber allemal.

Falls der neue Bachelor tatsächlich auch auf Männer stehen sollte, würde das den Ex-Prince Charming-Kandidaten Martin Angelo (28) offenbar freuen: "Ich finde den ziemlich sexy und würde mit dem auch ins Bett steigen, wenn ich ehrlich bin", verriet er gegenüber Promiflash. Auch die erfahrene Kuppelshow-Kandidatin Chethrin Schulze (29) gab ihr Urteil über Dominik ab: "Der neue Bachelor ist tatsächlich jetzt nicht so, dass ich mich als Kandidatin freuen würde von der Optik her. Aber man muss natürlich sagen, dass der Charakter auch mit reinspielt", merkte die Beauty an.

