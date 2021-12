Eric Sindermann (33) und seine Freundin Katharina Hambuechen schweben auf Wolke sieben. Als sich die beiden Turteltauben dieses Jahr an Halloween über den Weg liefen, funkte es gewaltig zwischen ihnen. Auch im Netz zeigte der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat schon, wie glücklich er mit seiner Liebsten ist. Im Promiflash-Interview verrieten Eric und Katharina nun, dass sie sogar schon die Eltern des jeweils anderen kennengelernt haben.

Bei dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz lief das Paar nun erstmals gemeinsam über den roten Teppich und plauderte offen mit Promiflash über seine Beziehung. Dabei verriet Katha auch, dass ihre Eltern von ihrem Schatz nicht sonderlich begeistert gewesen seien. "Es ist natürlich nicht leicht, wenn die Tochter einen Freund hat, der sich als 'Sexproll' betitelt oder der immer so genannt wird", erzählte die Beauty. Dennoch sei sie optimistisch, dass ihre Verwandtschaft den Ex on the Beach-Star irgendwann akzeptiere. So habe einer ihrer Brüder den 33-Jährigen schon getroffen und sei von Eric einfach begeistert gewesen.

Erics Eltern hingegen seien in Bezug auf seine Partnerin recht locker gewesen. "Jede Frau, die ich nach Hause bringe, akzeptieren sie auch", verriet der Berliner. So hätten sich Mama und Papa beispielsweise umso mehr gefreut, dass ihr Sohn nach drei Jahren als Single nun "noch keine Schwiegertochter – aber Freundin" mit nach Hause gebracht habe.

Promiflash Eric Sindermann mit Freundin Katharina in Berlin

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen im Dezember 2021

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

