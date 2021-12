Er will sie nicht verlieren! Der Love Island-Schlawiner Henrik Stoltenberg und seine Freundin Paulina Ljubas (25) wollen bei Temptation Island V.I.P. herausfinden, wie stark ihre Beziehung wirklich ist. Während für den Blondschopf immer deutlicher wird, dass die Laiendarstellerin die Richtige für ihn ist, zweifelt sie mittlerweile an der Liebe. Denn Paulina versteht sich immer besser mit Verführer Dominik und kam ihm auch schon gefährlich nah. Nachdem Henrik das gesehen hatte, brach er in Tränen aus!

In der aktuellen Folge des TV-Treuetests vertraut sich der Politikerenkel der Verführerin Sandra an. Dass Dominik neben seiner Liebsten im Bett lag, verletzte ihn zu dem Zeitpunkt sehr: "Es wäre meine Position, sie zu stärken und zu schützen. Er ist da und ich kann nicht da sein. Ich kriege so eine Angst, mir schlottern die Knie!", gab Henrik daraufhin zu und weinte bitterlich. Er schäme sich aber nicht, seine Gefühle zu zeigen: "Ich war mein ganzes Leben lang so ein abgebrühter, kalter Wichser, aber irgendwann versteht man das Leben einfach und kommt irgendwie an", erklärte er.

Paulina scheint den einstigen Player verändert zu haben, deshalb plant Henrik auch schon seine Zukunft mit der Influencerin: "Im tiefsten Herzen weiß ich, dass wir zusammengehören, ich werde diese Frau heiraten", gab er Einblicke in sein Seelenleben. Umso mehr verletzen ihn daher die Szenen von Paulina und Dominik.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Szene aus "Temptation Island V.I.P."

Paulina Ljubas und Dominik Brcic

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

