Es werden weitere Anschuldigungen gegen Chris Noth (67) laut. Der Sex and the City-Darsteller wurde in den vergangenen Wochen mit heftigen Vorwürfen konfrontiert: Er soll mehrere Frauen sexuell misshandelt haben. Der Schauspieler bestritt dies allerdings. Nun meldete sich eine weitere Betroffene zu Wort: Heather Kristin (56), das Double der Charlotte-Darstellerin Kristin Davis, macht ihre negativen Erfahrungen mit Noth nun auch öffentlich.

In The Independent veröffentlichte Heather einen Artikel, in dem sie über den 67-Jährigen auspackt: "Chris Noths Verhalten am 'Sex and the City'-Set war ekelhaft. Ich weiß es – ich war dabei." Sie selbst habe übergriffiges Handeln seinerseits erlebt. "Als der 'Alphamännchen'-Schauspieler zum ersten Mal mit seiner Hand über meinen Rücken und über meinen Hintern glitt, bin ich zusammengezuckt", erinnerte sie sich.

Deshalb konnte sie auch nicht fassen, als sie Fotos von Noth und der weiblichen Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (56) auf dem roten Teppich gesehen habe, auf denen die Beauty sich an ihren Co-Star kuschelt. "Einige Crew-Mitglieder müssen sich des Verhaltens des Stars und der sexuellen Belästigung bewusst gewesen sein", führte sie aus.

Anzeige

Getty Images "Sex and the City"-Star Chris Noth

Anzeige

Getty Images Kristin Davis bei der Premiere von "And Just Like That" in New York City

Anzeige

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker im November 2005 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de