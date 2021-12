Wie findet man eigentlich den perfekten WG-Partner und wie klappt das Zusammenleben in einer so chaotischen Wohnsituation? Dem widmet sich die neue Serie "Sex Zimmer, Küche, Bad", in der viele bekannte Gesichter aus der Influencer-Szene zu sehen sind! Seit dem 23. Dezember ist das Young-Adult-Format auf Amazon Prime Video zu sehen. Promiflash hat jetzt mit den Schauspielern Jana Riva (27), Lukas White (18), Leon Pelz (22) und Mario Novembre (21) über ihr neuestes Projekt gesprochen!

Darstellerin Jana, die viele bereits aus Serien wie "Wishlist" oder "Das Internat" kennen, spielt WG-Neuankömmling Sophie. Die Vielschichtigkeit der Rolle überzeugte sie dazu, an "Sex Zimmer, Küche, Bad" mitzuwirken, wie sie Promiflash jetzt verriet: "Sie ist tiefgründiger, als sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Ich hab‘s gelesen und dachte 'Ui, da werde ich aber Spaß haben beim Drehen'. Es gab viele Herausforderungen. Und natürlich ist es eine große Ehre für Amazon Prime Video zu drehen." Die 27-Jährige habe sich wunderbar in ihre Figur einfinden können, da sie selbst auch weiß, was sie will, und ein lebensfroher Mensch ist.

Chartstürmer Mario Novembre ist ebenfalls Teil der neuen Serie. Anders als in vorherigen Shows spielt er in "Sex Zimmer, Küche, Bad" aber ausnahmsweise mal sich selbst. "Das ist eigentlich total easy, ehrlich gesagt. Ich hatte ja zum Glück keine riesige Rolle und musste nur kurz meinen Song performen", berichtete er im Promiflash-Interview. Mit "Du & Ich" steuerte der TikTok-Star nämlich auch den Titelsong zur Serie bei. "Ich habe ihn extra für die Serie zusammen mit meinem Produzenten Foos geschrieben und produziert", fügte Mario noch hinzu.

Lukas White spielt den schwulen WG-Mitbewohner Enno – der Influencer lebt selbst offen homosexuell und konnte sich deshalb sehr gut mit seiner Rolle identifizieren, wie er im Gespräch mit Promiflash erklärt: "Ich bin ja auch selbst homosexuell und Enno ist ein Partytier. Er ist ein DJ, er ist auch ein bisschen temperamentvoll, aber hat auch ein Herz." Auch eine Kussszene mit seinem Serienfreund ist direkt in der ersten Folge zu sehen. Für Lukas aber schon absolute Dreh-Routine: "Das hatte ich bei anderen Projekten auch schon. Dass es dieses Mal aber doch ein älterer Mann ist, hatte ich so noch nicht. Aber ich hatte damit gar kein Problem. [...] Ich kam auch mit meinem Spielpartner super-gut klar."

Leon Pelz, der bereits Schauspielerfahrung bei "Das Internat" oder auch "Spotlight" sammelte, spielt in "Sex Zimmer, Küche, Bad" einen exmatrikulierten Medizinstudenten namens Doc – für Leon eine ziemliche Herausforderung, wie er gegenüber Promiflash zugab: "Tatsächlich ist die Rolle eine Person, die eigentlich komplett anders ist als ich. Dadurch war es am Anfang eine echte Herausforderung sich hineinzuversetzen. Neben dem komplett unterschiedlichen Charakter spiele ich hier – im Gegensatz zu anderen Serien - auch mal eine ältere Figur."

