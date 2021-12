Walentina Doronina und Calvin Kleinen (29) führten wohl fort, was sie bei bei Reality Shore angefangen hatten! Die Ex on the Beach-Bekanntheit und der Kult-Temptation Island-Kandidat trafen in der ersten Staffel der deutschsprachigen Version des MTV-Formats aufeinander. Es dauerte nicht lange, bis sie miteinander rummachten. Der Rapper hatte allerdings nur einen kurzen Gastauftritt, und auch Walentinas Aufenthalt war nicht von Dauer: Sie wurde von den anderen rausgewählt. Nach ihrem Show-Aus landeten die zwei im Bett, wie Walentina Promiflash verrät!

Auf dem Promi-Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz in Berlin erzählt die Blondine Promiflash, dass es sie sehr geschockt habe, wie Calvin über sie geredet hat – er hatte sich nämlich eher abfällig über sie geäußert und stattdessen sein Interesse an Jessica Fiorini geäußert. "Da frage ich mich ernsthaft, warum er sich dann nach der Show mit mir im Hotel getroffen hat, da mehr lief und er sich sogar danach treffen wollte", meint sie. Das sei ziemlich widersprüchlich für sie. Zu einem weiteren Treffen sei es aber nicht gekommen: "Ich hatte keine Lust. Ich hätte mir mit ihm auf keinen Fall etwas Ernstes vorstellen können. Ich trinke lieber Champagner als Sekt."

Ganz so berauschend scheint das Techtelmechtel wohl nicht gewesen zu sein – auf einer Skala von eins bis zehn fällt Calvins Liebhaber-Rating nämlich eher mau aus: "Als was Festes so eine zwei oder drei. Für Fun eine fünf oder sechs. So gut war er auch nicht im Bett."

CH Media Walentina Doronina, "Reality Shore"-Kandidatin 2021

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Dezember 2021

