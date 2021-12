Calvin Kleinen (29) versteht nicht, was in den Köpfen von so manchen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten vorgeht! Der TV-Casanova nahm im Jahr 2020 sowohl an Temptation Island als auch an der Promiversion der Treuetest-Show teil. Nicht nur als Kandidat, sondern auch als eingefleischter Fan der Fremdflirt-Sendung tut der 29-Jährige gerne seine Meinung zur aktuellen Staffel kund. Nun platzte dem Rapper im Promiflash-Interview der Kragen: Dass zwei vergebene Ladys schon den Ausgang der Show spoilerten, findet Calvin unter aller Sau!

Kandidatin Emmy Russ (22), die sich mit Partner Udo Bönstrup (27) dem TV-Experiment stellte, postete im Netz offen, dass sie neu vergeben sei. Dass die Blondine offenbar die Vorgaben der Produktion ignoriert indem sie ihren Beziehungsstatus nicht bis zum Ende der Staffel geheim hält, kann Calvin nicht verstehen und findet das vor allem für die Fans schade. "Für die 'Temptation Island V.I.P.'-Fans muss man die Spannung aufrechterhalten. Das macht mein schönes 'Temptation Island' kaputt. Das finde ich absolut scheiße", ärgerte er sich im Promiflash-Interview.

Auch Teilnehmerin Paulina Ljubas (25), die zu Beginn der Dreharbeiten noch mit Henrik Stoltenberg zusammen war, soll inzwischen mit Yasin Mohamed zusammen sein. Hierzu findet Calvin ebenfalls harte Worte: "Seid ihr doof? Das ist eure Staffel, die Leute haben doch gar keinen Bock mehr, das zu gucken! Denkt doch mal ein bisschen mit!" Doch der gebürtige Aachener hat auch eine Vermutung, warum Emmy und Paulina ihren Beziehungsstatus schon leakten. "Ich glaube, man hat auch Angst vor dem Ende, dass man scheiße wegkommt", meinte Calvin – daher bereite man die Zuschauer jetzt schon auf den Ausgang der Show vor, um den Shitstorm so gering wie möglich zu halten.

Instagram / emmyruss Emmy Russ und Cristian Jerez, November 2021

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed mit seiner Freundin

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen in Badehose mit Leopardenfellmuster

