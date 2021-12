Jared Leto (50) scheint wie ein guter Wein zu reifen. Seit nunmehr 27 Jahren steht er schon vor der Kamera. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm dann mit der Fernsehserie "Willkommen im Leben". Seitdem ist der Oscar-Preisträger nicht mehr aus Hollywood wegzudenken und begeistert in Filmen wie "Zack Snyder’s Justice League" oder Suicide Squad regelmäßig Millionen von Kinobesuchern. Jetzt feierte Jared bereits seinen 50. Geburtstag, was bei den Fans für ungläubiges Staunen sorgte.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 30 Seconds to Mars-Sänger nun ein Foto von sich, auf der er oberkörperfrei ein Stück Regenbogenkuchen isst. Dabei setzte er seine steinharten Bauchmuskeln perfekt in Szene. Anschließend bedankte sich der Schauspieler für die zahlreichen Geburtstagswünsche seiner Fans. Die wiederum brachten in den Kommentaren zum Ausdruck, wie heiß das Geburtstagskind aussehe. Zudem schienen die Follower des House of Gucci-Darstellers schlichtweg nicht fassen zu können, dass Jared bereits seit fünf Jahrzehnten auf dieser Erde wandelt. "Wie kannst du schon 50 sein?" oder "Ich fühle mich schrecklich. 50 verdammte Jahre", schrieben beispielsweise einige User.

Allerdings entstand das sexy Bild nicht erst kürzlich, denn den Schnappschuss hatte Jared bereits im April 2019 auf seinem Profil veröffentlicht. Die Aufnahme stammt vom Set seines neuen Marvel-Films "Morbius", was gut an dem Kunstblut zu erkennen ist, das in seinen Mundwinkeln klebt. Anfang des neuen Jahres soll der Superheldenfilm dann in den US-amerikanischen Kinos anlaufen.

