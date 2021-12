Bei Mike Heiter (29) und seiner Liebsten Laura Morante (31) geht es im Bett noch immer zur Sache! Seit einem Jahr ist der ehemalige Love Island-Teilnehmer wieder mit seiner Jugendliebe zusammen. Während Mike sich mit seiner Ex Elena Miras (29) viel stritt, soll es zwischen ihm und Laura richtig harmonisch zugehen, wie die Beauty kürzlich selbst verriet. Versöhnungssex gibt es demnach also wohl seltener. In der Kiste ist es bei den Reality-TV-Stars aber trotzdem noch immer aufregend!

Promiflash wollte es ganz genau wissen und hakte deshalb bei Mike nach: Ist in seinem und Lauras Liebesleben mittlerweile der Alltag eingekehrt oder ist alles noch immer so aufregend wie am Anfang? Ganz offen verriet der Vater einer Tochter: "Natürlich ist der Alltag eingekehrt, aber wir beide wollen alles zusammen erleben, daher ist es aufregend und auf keinen Fall eintönig."

Für Mike und Laura steht fest, dass sie für immer zusammenbleiben wollen. Hochzeit und Kinder waren bei dem Paar bislang aber noch kein Thema. Hat sich das inzwischen geändert? "Natürlich haben wir vor, mal zu heiraten, sonst wären wir nicht zusammen. Und unser Traum ist es, zwei Kinder zu bekommen – am besten direkt nach der Hochzeit", erzählte der 29-Jährige. Konkrete Pläne scheint es diesbezüglich derzeit aber noch nicht zu geben.

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante im Juli 2021

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante, Reality-TV-Stars

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es bei Laura und Mike noch immer wild zugeht? Ja, so hätte ich sie eingeschätzt. Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de