Setzt Juliano seine Freundin Sandra Janina (22) öfters mal auf Sexentzug? Bei Temptation Island V.I.P. stellen der einstige Are You The One?-Teilnehmer und die Love Island-Beauty ihre Beziehung auf die Probe. Und tatsächlich wurden die beiden schon vor die ein oder andere Herausforderung gestellt. Beide plaudern immer wieder Details aus ihrem Privatleben aus, was bei dem jeweils anderen auf Unmut stößt. Zuletzt behauptete Sandra am Lagerfeuer, dass Juliano eine Voraussetzung für Sex hat: Es müsse vorab genug Sport getrieben werden. Was sagt er dazu?

Im Gespräch mit Promiflash äußerte sich der TV-Star jetzt zu der Aussage, dass er und seine Liebste nicht miteinander schlafen, wenn sie mehr als eine Woche keinen Sport betrieben haben. "So einen totalen Schwachsinn habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe das auf mich bezogen und habe gesagt, wenn ich eine Woche lang nicht zum Sport gehe, habe ich keine Lust auf Sex", stellte er klar. Er fühle sich dann einfach nicht wohl in seiner Haut und habe deswegen kein Interesse daran, intim zu werden. "Warum sie solche Behauptungen aufstellt, finde ich wirklich fragwürdig und warum sie mich vor allen Mädels an Lagerfeuer bloßstellt, verstehe ich noch weniger", ärgerte sich Juliano.

Hat Sandra vor, ihren Partner durch genau solche Aktionen und heiße Flirts mit Verführern ein wenig zu provozieren? Immerhin war sie zuletzt Diogo Sangre verdächtig nahegekommen. "Ich wollte ihn nicht direkt provozieren, aber ihm durchaus mal zeigen, wie es ist, solche Bilder zu bekommen und wie sich das anfühlt", erklärte sie im Promiflash-Interview.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

RTL Diogo Sangre und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

