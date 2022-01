Damit war er erst mal überfordert! Bei Wer wird Millionär? trat am Montagabend in der Special-Woche Thomas Lang an, um sich den fünfzehn Fragen zu stellen. Gleich mit der 500-Euro-Hürde schien der Moderator Günther Jauch (65) dem Barkeeper jedoch schon zu viel abzuverlangen: Denn die Aufgabe aus den Bereichen Archäologie und Anatomie brachte den Kandidaten zum Rätseln – und das Publikum im Saal zum Schmunzeln!

Denn der Showmaster wollte in der vierten Frage von seinem Gegenüber wissen, welches Körperteil die Forscher bei der Gletschermumie Ötzi anfangs nicht finden konnten. Zur Auswahl standen: Kopf, rechter Arm, linkes Bein oder Penis. Da kam Thomas ins Schwitzen – obwohl er vor Kurzem noch im Ötzi-Museum war! "Die Frage sagt ja nicht, dass da was fehlt. Man hatte nur am Anfang Probleme, das Körperteil ausfindig zu machen", half Günther ihm auf die Sprünge.

Daraufhin kam der Quizfan der richtigen Antwort näher. "Am schwierigsten auszumachen ist das Geschlechtsteil", tastete sich Thomas behutsam vor – woraufhin der Host konterte: "Das kommt auf den Mann an." Am Ende konnte sich der Kandidat über 64.000 Euro freuen.

