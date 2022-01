Und die Nächsten kommen sich sehr nah! Bei Reality Shore können die Teilnehmer Mia Madisson und Yasin Mohamed nicht die Finger voneinander lassen. So hatten sie auch schon mehrmals Sex in der Villa. Allerdings machen ihnen zwei ihrer Mitbewohner jetzt in dieser Hinsicht Konkurrenz. Die flirtfreudige Gina Alicia äußerte sofort Interesse an Neuzugang und Love Island-Bekanntheit Danilo Cristilli (25) – und er war ihr auch nicht abgeneigt: Die beiden landeten daraufhin unverzüglich in der Kiste!

"Ich habe gesagt, ich würde niemals im TV vögeln. Ich weiß, meine Mutter guckt das an. Alles andere schon, ich bin offen für alles, aber vögeln?", betonte Danilo noch am Anfang der Partynacht. Doch wenige Drinks und Gespräche mit Gina später sah das bereits ganz anders aus. Kaum im Schlafzimmer angekommen, griff die einstige Temptation Island-Verführerin an und schaffte es auch, den Vollblut-Italiener zu verführen. Gina und Danilo hatten tatsächlich Sex!

"Wie soll ich das meiner Mutter erklären?", lachte Gina kurz danach. Die Küsse und Bewegungen unter der Bettdecke waren jedoch so eindeutig, dass die Beauty da eigentlich nichts mehr erklären musste. "Wenn die Connection so stark ist, dann vergisst man auch mal die Kameras", meinte Danilo abschließend.

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Yasin Mohamed

Instagram / gina.aliciaa Gina Alicia, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

