Melanie Müller (33) hat momentan eine sexuelle Durststrecke. Die Promi Big Brother-Teilnehmerin konnte die Ehekrise mit ihrem Mann Mike Blümer nicht überwinden und geht seit einigen Wochen solo durchs Leben. Obwohl sich Melli nicht verkriecht und Trübsal bläst, gibt es eine Sache, die ihr als Single mächtig gegen den Strich geht: Die Dschungelcamp-Gewinnerin hat aktuell kaum Sex. Doch warum? Es mangelt wohl an Interesse vonseiten des männlichen Geschlechts.

In Désirée Nicks (65) Podcast "Lose Luder" macht die Ballermann-Sängerin ein Geständnis. "Seitdem ich Single bin, will mich keiner vögeln. Ich finde nichts. Ich würde gerne volle Lotte loslegen", betonte sie und kann sich kaum erklären, woran es liegt. "Ich bin da sehr speziell", gab sie lediglich zu verstehen und deutete damit an, dass es ihr nicht jeder Mann recht machen kann – immerhin hatte sie in ihrer Ehezeit teilweise dreimal am Tag Sex. Doch der derzeitige Mangel bringt die 33-Jährige sogar auf ungewöhnliche Ideen. "Vielleicht sollte ich Geld nehmen, dann habe ich wenigstens Sex. Gerade bin ich sehr durstig – chronisch untervögelt", witzelte sie.

Doch was ist eigentlich mit dem unbekannten Herren, mit dem Melanie zuletzt auf Fotos abgelichtet wurde? "Man trifft sich ab und zu – natürlich unverbindlich", erzählte sie Désirée. Sogar Weihnachten hätten die zwei miteinander verbracht. Offenbar handelt es sich aber nicht um denjenigen, der die sexuellen Bedürfnisse der gebürtigen Sächsin regelmäßig befriedigen kann.

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im September 2020

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Ex-"Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

