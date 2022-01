Victoria (47) und David Beckham (46) geben einen ehrlichen Einblick in ihre Ehe! Die Designerin und der ehemalige Profi-Fußballspieler sind schon seit über 20 Jahren verheiratet – und führen bis heute eine glückliche Beziehung. Mit ihrem luxuriösen Leben und ihren vier Kindern geben die zwei nach außen hin das perfekte Paar ab. Doch auch bei den Beckhams gibt es mal Kabbeleien und Streiche: Victoria veröffentlichte jetzt eine vermeintlich beleidigende Notiz, die David ihr als kleinen Scherz geschrieben hat...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 47-Jährige nun einen Schnappschuss von ihrer Lunch-Box. Für Aufsehen sorgte dabei aber nicht etwa der Inhalt, sondern die Botschaft, die auf ein Post-it geschrieben und auf die Box geklebt wurde: "Genieß dein Mittagessen, Ar***loch... Und sei besser drauf, wenn du nach Hause kommst." Die scherzhaft gemeinten Zeilen wurden unterzeichnet mit den Worten: "In Liebe, du weißt schon, wer..." Offenbar gab es zuvor eine kleine Auseinandersetzung zwischen David und der schlecht gelaunten Victoria!

Aber die Beauty nahm die Aktion mit Humor. Schließlich veröffentlichte sie die Notiz in ihrer Story – und schrieb dazu: "Sogar, wenn ich miesepetrig bin, kümmert er sich um mich! Danke für das Essen, David." Findet ihr es okay, wenn man sich im Spaß gegenseitig beschimpft? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / victoriabeckham David Beckhams Botschaft an Victoria

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham im November 2021

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham, Dezember 2021

