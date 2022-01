Katja Krasavice (25) kann die positive Resonanz auf ihr kommendes Album gar nicht fassen! Am 11. Februar veröffentlicht die Rapperin ihr bereits drittes Studioalbum – darauf sind unter anderem die beiden Nummer-eins-Singles "Pussy Power" und "Raindrops" vertreten. Am vergangenen Sonntag teilte die einstige Webvideoproduzentin nun eine Hörprobe zu allen Titeln. Die ganzen lieben Nachrichten in den Kommentaren rührten die Musikerin nun fast zu Tränen!

Auf Instagram meldete sich Katja am Montagabend zu Wort – rund 24 Stunden, nachdem auf YouTube ihr Snippet online gegangen war. Dass sie ein so immenser Love-Storm in der Kommentarspalte erwartet, hätte sich die Wahlberlinerin nie erträumen lassen: "Dass ich in eine App reingehe, in der ich früher von allen – ob bekannt oder unbekannt – so schlecht behandelt wurde, und jetzt unter einem Video mit meiner eigenen Musik jeder Kommentar krass und positiv ist, das ist unglaublich. Ihr schreibt teilweise Paragraphe. Ich werde richtig sentimental, die Bad Bitch weint hier nicht, aber wenn ich das jetzt zulassen würden, würde ich weinen", erklärte die 25-Jährige ganz ergriffen.

Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Die "Highway"-Interpretin hatte sich regelrecht damit abgefunden, im Netz kritisiert und runtergemacht zu werden. Deswegen sei die große Unterstützung heute noch unglaublicher für sie: "Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt irgendwann akzeptiert werde. Ich habe mit dem Gedanken gelebt, ich werde nie akzeptiert, aber ich bin so und ich bin glücklich und es ist egal, ob die anderen mich mögen." Auch wenn Katja ihr Album um eine Woche verschieben musste, verspricht sie den Fans: 2022 wird ihr Jahr! "Wartet nur ab, die Hater werden richtig kotzen", machte sie ihren letzten Kritikern noch eine Ansage zum Abschluss.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

