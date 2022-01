Mrs.Marlisa macht gerade eine schwere Zeit durch. Die Influencerin und ihr Partner Fabio De Pasquale erlebten gemeinsam schon eine Menge Höhen und Tiefen – alleine im vergangenen Jahr überstanden die beiden als einziges von vier Pärchen das Treuetest-Format Temptation Island. Vor einigen Tagen zogen sie dann aber doch den endgültigen Schlussstrich und verkündeten ihr Liebes-Aus. Wie geht es Marlisa nun nach der Trennung?

In ihrer Instagram-Story gab die Blondine ein Update zu ihrem Gemütszustand. "Ich versuche halt, mit der Situation klarzukommen, es ist halt absolut nicht einfach", gestand sie. Teilweise gehe es ihr gut – dann wende sich das Blatt aber schnell wieder. "Dann gibt es Momente wie vorhin, da fange ich dann einfach wieder an zu heulen, dann ist mir alles zu viel. Ich bin so launisch aktuell", fuhr das Model fort. Derzeit sei die Situation nicht leicht, Marlisa und Fabio würden aber versuchen, alles möglichst erwachsen zu regeln.

Bis der SixxPaxx-Trainer eine neue Wohnung gefunden hat, wohnen die Ex-Partner vorerst noch zusammen. Marlisa möchte nach seinem Auszug aber weiterhin dort wohnen bleiben. "Ich habe diese Wohnung gesehen, es war meine Traumwohnung. Auch wenn es wirklich sehr schwer für mich wird, sie alleine zu finanzieren, aber ich werde mir den Arsch aufreißen dafür", erklärte sie.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale und Marlisa, November 2021

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa/ Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de