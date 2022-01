Emmy Russ (22) erklärt ihren Seitensprung! Die Influencerin und ihr Partner Udo Bönstrup (27)stellten sich dem absoluten TV-Treuetest. Bei Temptation Island V.I.P. leben sie getrennt voneinander mit männlichen und weiblichen Verführern und müssen der Versuchung widerstehen. Doch das ging in die Hose: Denn die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin und Verführer Diogo (27)hatten was miteinander! Wie genau es zum Sex kam, verriet Emmy nun im Promiflash-Interview!

Alle hätten an dem Abend ordentlich gefeiert, sich gut verstanden und Spaß gehabt. Die Stimmung sei total ausgelassen gewesen: "Ich habe eigentlich gar nicht an Udo gedacht, um ehrlich zu sein. Ich habe das in meinem Kopf komplett ausgeschaltet und wollte in dem Moment nur tun, worauf ich Lust hatte. Richtig angefühlt hat es sich jetzt nicht, aber wenn ich etwas will, dann nehme ich mir das auch einfach", schilderte Emmy im Promiflash-Gespräch. Zudem seien zwei Wochen ohne Sex ziemlich lange für sie.

"Dann versucht man sich das alles ein bisschen schönzureden, um diesen Geschlechtsverkehr zu haben, den ich dann hatte", erzählte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Im Nachhinein hatte Emmy aber doch ein schlechtes Gewissen. Sie sei danach zwar befriedigter gewesen, aber letztendlich sei es "unnötig" gewesen. "Ich bin froh, dass ich das wenigstens nicht vor den Kameras gemacht habe. Dann wäre ich, glaube ich, auf einen anderen Kontinent ausgewandert", betonte die Beauty.

Sie könne zwar einsehen, dass Udos Verhalten in der Frauenvilla nicht so schlimm gewesen ist wie ihres. Trotz allem seien manche Bilder von ihm verletzend für Emmy gewesen: "Das Rumschrubben an einer Muschi – das war sehr krass für mich. Hätte man mir gezeigt, dass er da auch Geschlechtsverkehr hat, wäre meine Reaktion genau gleich krass gewesen", schloss Emmy ab.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ, Reality-Pärchen

RTL Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Henrik Stoltenberg und Udo Bönstrup bei "Tempation Island"

