Harald Glööckler (56) spricht ehrlich über sein Liebesleben. Seit über 30 Jahren ist der Modedesigner mit seinem Partner Dieter Schroth (73) zusammen. Dass der Unternehmer homosexuell ist, war ihm schon früh in seinem Leben bewusst, erzählte er einst in einem Interview. Nichtsdestotrotz trotz plaudert der 56-Jährige nicht häufig öffentlich über sein Liebesleben. Jetzt erzählte Harald im Dschungel offen: Er habe früher sogar was mit Frauen gehabt.

"Ich hatte auch Freundinnen. Ich habe die bis unten an die Pussy geküsst", gab Harald im Dschungelcamp preis. Dennoch sei es nie zu mehr als küssen gekommen, stellte der TV-Star klar, "dann habe ich gesagt, bis hierhin und nicht weiter". Doch Harald betonte, dass für ihn das Geschlecht eines Menschen keine Rolle spiele, wenn um Zuneigung geht, "aber man muss ja dann nicht zum Äußersten gehen".

Daher habe Harald nie die Verpflichtung gesehen, sich offiziell outen zu müssen. "Ich sah da keine Notwendigkeit und dachte, wer das jetzt nicht mitkriegt, dem kann ich auch nicht helfen", teilte die Stilikone mit. An junge homosexuelle Männer hatte Harald noch eine wichtige Botschaft: "Lebt euer Leben! Und wer dafür kein Verständnis hat, der kann dann auch aus eurem Leben gehen!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Getty Images Diether Schroth und Harald Glööckler

RTL Dschungelcamp-Stars Janina Youssefian und Harald Glööckler

RTL Dschungelcamp-Star Harald Glööckler

