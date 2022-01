Davon war bislang aber keine Rede! Tara Tabitha (28) ist zurzeit neben vielen weiteren Promis ins Dschungelcamp gezogen und testet im südafrikanischen Busch ihre Grenzen aus. Als die Reality-TV-Bekanntheit am Sonntag ausplauderte, dass sie im Netz öfter mal Bilder von ihren Füßen zum Kauf anbietet, war ihr Dschungel-Flirt Filip Pavlovic (27) sichtlich überrascht. Dabei hatte die Beauty damit noch nicht alles gesagt: Tara verkauft sogar auch Nacktbilder!

Auf der Bezahlplattform OnlyFans ist nämlich sowohl ihr Profil ausschließlich für ihre Füße zu finden als auch ein persönliches. Dort können die Follower ein Monatsabo abschließen und somit Bilder der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin anschauen. Und die gehen weit über die Füße hinaus! "Komplett nackt, allerdings keine pornografischen Inhalte, und Pussy immer verdeckt. Viel Spaß!", schreibt Tara in der Beschreibung des Profils.

Bislang verriet sie den anderen Campern nur, dass sie ihre Füße fotografiert oder hin und wieder getragene Strümpfe verkauft: "Ich habe auch High Heels und getragene Socken verkauft. Meine getragenen High Heels kosten 200 Euro, getragene Socken kosten 50 Euro und Fußnägel habe ich auch schon verschickt." Bei benutzten Höschen zieht Tara jedoch eine Grenze – das würde sie nicht machen.

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic auf einer Pritsche

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2021

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha im Dschungeltelefon

