Chrishell Stause (40) findet kein gutes Wort mehr für ihre einstigen Partner. Seit Beginn ihrer Karriere Anfang der 2000er-Jahre musste die "All My Children"-Darstellerin bereits so einige Trennungen im Auge der Öffentlichkeit über sich ergehen lassen. Ende des vergangenen Jahres scheiterte dann auch ihre Beziehung mit Jason Oppenheim (44) nach gerade einmal fünf Monaten. Jetzt packte Chrishell aus und zog ganz schön über ihre Ex-Freunde her.

In ihrem Buch "Under Construction", das am 8. Februar erscheint, spricht die TV-Maklerin über ihre Beziehungen mit Justin Hartley (45) und Matthew Morrison (43). Dabei lässt Chrishell jedoch kein gutes Haar an ihren ehemaligen Herzbuben. "Ich wusste nicht, wie eine gesunde, solide Beziehung aussieht, auch wenn ich natürlich dachte, dass ich es wüsste", beginnt sie von der Zeit mit dem Glee-Darsteller Matthew zu erzählen. Das Paar ging damals nicht im Guten auseinander, wie Chrishell bereits während eines Selling Sunset-Interviews thematisierte. "Wenn ich mit der Person enden würde, mit der ich mit 25 zusammen war, würde ich mich umbringen wollen. [...] Du warst ein Arsch!'", wetterte sie seinerzeit.

Auch ihre Ehe mit Justin war alles andere als perfekt. "Ich dachte, ich sei mit der Liebe meines Lebens zusammen", erinnert sich Chrishell zurück. Allerdings habe sie nicht kommen sehen, wie schnell und heftig die Liebe in sich zusammenbrechen würde. "Während ich 'Selling Sunset' drehte, reichte er die Scheidung ein und informierte mich per Textnachricht", berichtete die 40-Jährige.

Getty Images Matthew Morrison und Chrishell Stause im Mai 2006

Getty Images Justin Hartley und Chrishell Hartley bei den 71. Emmy Awards im September 2019

Getty Images Chrishell Stause, Reality-TV-Star

