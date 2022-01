Sie packt intime Details aus! An Tag neun geht es im Dschungelcamp wieder ordentlich zur Sache. Nach unter anderem einer erneuten Eskalation zwischen Eric Stehfest (32) und Filip Pavlovic (27), offenbart Schauspielerin Tina Ruland (55) später am Lagerfeuer auf einmal pikante Details aus einer ehemaligen Partnerschaft. Mit Linda-Caroline Nobat (27) führt sie einen offenen Beziehungstalk und gesteht: In Tinas früherer Beziehung war nicht alles harmonisch!

"Ich sag nur, ich habe mich schützend vor meine Kinder gestellt. Ich meine das wörtlich. Ich habe mich schützend vor mein Kind gestellt. Wenn ich eins bin, dann bin ich eine Löwen-Mama", erzählte sie ganz unverblümt. Was genau damals mit einem Ex-Partner vorgefallen war, wollte sie nicht sagen. Auch den Namen des einstigen Freundes wollte Tina nicht nennen.

Doch auch Linda konnte bei diesem Talk etwas auspacken – denn auch sie hat bereits schlechte Erfahrung mit Männern gemacht. "Ich war einfach blind verknallt. Er ist etliche Male fremd gegangen. Er war einfach ein Arschloch, wie es im Buche steht", verriet sie ihre Busch-Kumpanin. Dennoch hat sie den Glauben an die Liebe noch nicht verloren.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Tina Ruland im Dschungelcamp 2022

RTL Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

Instagram / stephtako Linda Nobats Schwester Stephanie

