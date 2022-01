Wurde da etwa nachgeholfen? Das Sex and the City-Sequel And Just Like That spaltet zurzeit die Fangemeinde. Während sich viele Anhänger der New Yorker Kultserie über die neuen Storys freuen, hagelt es auch immer wieder Kritik. Für Aufsehen sorgte auch eine Szene rund um die Figur Harry Goldenblatt (gespielt von Evan Handler): Denn im Badezimmer ist in einer Einstellung das beste Stück des Schauspielers zu sehen – oder handelte es sich doch nur um eine Requisite?

Showrunner Michael Patrick King brachte im Podcast "The Writers Room" jetzt Licht ins Dunkel – denn die Szene hatte im Netz schnell die Runde gemacht und zahlreiche Gemüter erhitzt. Doch der Macher der Erfolgsserie sorgte für einige Beruhigung: Evan trägt nämlich tatsächlich eine Penis-Prothese! "Wir wollten es nicht wie in all den anderen Serien machen, wo man das Glied nie sieht. Außerdem war ich der Meinung, dass zu der Rolle ein besonders großer Penis passen würde", begründete Michael die Entscheidung.

Das beachtliche beste Stück sei notwendig gewesen, weil Charlotte (Kristin Davis, 56) in "Sex and the City" immerzu vom guten Sex mit ihrem Mann schwärme, betonte Michael. "Dafür ist zwar nicht unbedingt ein großer Penis nötig, aber wenn man ihn schon zeigt, darf er auch etwas hermachen", lachte der Erfinder der Serie.

Getty Images Michael Patrick King auf der Premiere von "And Just Like That"

ActionPress/ Backgrid Bridget Moynahan und Michael Patrick King, 2021 in New York

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Evan Handler, Kristin Davis und Alexa Swinton

