Was für ein Duell! Am Samstagabend bekamen die TV-Zuschauer einen regelrechten Schlagabtausch bei Schlag den Star zu sehen: Fußballer Max Kruse (33) trat gegen den Ersatzkandidaten, Fernsehmoderator Steven Gätjen (49) im Sport-Duell an. Beide zeigten sich im Vorfeld der Show siegessicher – doch am Schluss schnappte sich nur einer den Titel: Max triumphierte nach einem spannenden Kampf in dem wohl längsten Duell des TV-Formates!

Dabei war der Sportler direkt bei der ersten Frage zum Thema Fußball ordentlich ins Straucheln gekommen. Bei den anderen Spielen wie Golf-Fußball oder Ball in Glas lieferten sich Max und Steven ein packendes Duell. Nach fast sechs Stunden ging der Union Berlin-Kicker in Runde 15 als knapper Sieger vom Platz und sicherte sich so die 100.000 Euro Preisgeld. Danach zeigte sich Max superhappy, aber auch ziemlich kaputt "Ich habe Muskelkater im Arsch", gestand der Sportler. Seinem geschlagenen Kontrahenten ging es da wohl ähnlich.

Erst mit Beginn der Sendung hatte der Moderator Elton (50) bekannt gegeben, wer für den an Corona erkrankten Schauspieler Frederick Lau (32) einspringen sollte. Niemand geringeres als der beliebte ProSieben-Moderator Steven Gätjen war als Ersatz auserkoren worden. Die Fans freute dies augenscheinlich sehr. "Bester Ersatzkandidat überhaupt", schrieb beispielsweise ein User auf Twitter dazu.

ProSieben / Pascal Bünning Max Kruse und Frederick Lau, Kandidaten bei "Schlag den Star"

ProSieben/ Willi Weber Steven Gätjen bei "The Masked Dancer"

Getty Images Frederick Lau im Februar 2018 in München

