Tina Ruland (55) darf sich über prominente Unterstützung freuen! Aktuell kämpft die Schauspielerin als stolze Dschungelcamp-Bewohnerin im südafrikanischen Urwald um die begehrte Krone. Für die TV-Bekanntheit eine völlig neue Umgebung – immerhin ist die Darstellerin sonst eher Filmsets gewöhnt, die nicht fernab jeglicher Zivilisation liegen. Für die Dreharbeiten zu "Manta, Manta" stand die Kölnerin unter anderem auch mit Til Schweiger (58) vor der Kamera. Er ist es nun auch, der Tina im Dschungel die Daumen drückt!

Via Instagram appellierte Til nun mit einer Video-Botschaft an seine Community, fleißig für seine Schauspielkollegin Tina anzurufen. "Ich kenne niemanden, der es mehr verdient als sie", schwärmte der gebürtige Freiburger von der 55-Jährigen. Doch woran macht Til überhaupt fest, dass Tina am besten für den Platz auf den Dschungel-Thron geeignet sei? "Nicht nur weil sie sau-witzig ist, sondern weil sie ein ganz großes Herz hat und sich immer einsetzt für die Schwächeren", stellte der TV-Star klar.

Die eine oder andere Gelegenheit ergab sich für Tina auch schon, um zu beweisen, wie tapfer sie ist. Am vergangenen Freitag musste die Brünette nämlich in der Dschungelprüfung ran. Zwischen 78 Schlangen liegend konnte Tina die Ruhe bewahren und sammelte gemeinsam mit ihren Camp-Mitbewohnerinnen stolze neun Sterne für die Gruppe.

ActionPress Tina Ruland und Til Schweiger in "Manta, Manta"

Getty Images Til Schweiger in Berlin, 2014

RTL Tina Ruland, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

