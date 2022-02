Die beiden schweben auf Wolke sieben! Anfang vergangenen Jahres hatte es erstmals Gerüchte über Channing Tatum (41) und Zoe Kravitz (33) gegeben. Nach zahlreichen Paparazzifotos machten die beiden Schauspieler ihre Liebe dann offiziell – und zeigten sich als Pärchen. Wirklich viele Details über ihre Beziehung teilten die zwei bisher aber nicht. Doch jetzt konnte Channing wohl nicht mehr an sich halten – und schwärmte in einem Interview ganz süß von seiner Freundin!

Im Januar 2021 hatte Zoe ihr Debüt als Regisseurin bei dem Film "Pussy Island" gegeben, in dem Channing eine Hauptrolle spielte. Wie der Hottie nun gegenüber Variety verriet, habe er der 33-Jährigen damals den Tipp gegeben, nicht auch noch zusätzlich als Schauspielerin in dem Projekt zu agieren. "Ich sagte: 'Du wirst sonst doppelt so viele Tage brauchen!' Sie ist einfach eine Perfektionistin im besten Sinne!", erklärte Channing.

Die Beziehung des Magic Mike-Darstellers und der Tochter von Lenny Kravitz (57) scheint inzwischen richtig ernst zu sein. So lernte Zoe sogar schon Channings Tochter Everly (8) kennen. Das zeigten Paparazzi-Aufnahmen, die im November in Los Angeles entstanden waren.

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Zoe Kravitz an Halloween 2021

Getty Images Zoe Kravitz im Mai 2019

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly

