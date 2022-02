Anita Latifi (26) hat einen neuen Hintern! Die ehemalige DSDS-Kandidatin machte in der Vergangenheit kein Geheimnis aus ihren Beauty-Eingriffen – 2016 ließ sie sich zum Beispiel die Brüste vergrößern. Seitdem trägt sie statt der Körbchengröße B die Körbchengröße C. Doch das sollte nicht ihre letzte Schönheitsoperation sein: Anita hat sich den Po aufspritzen lassen und verriet nun, wie es ihr dabei ergangen ist.

Wie Bild berichtet, habe der zweistündige Eingriff am vergangenen Freitag in Istanbul stattgefunden. Dabei seien ihr in jede Pobacke je 300 Gramm Silikon injiziert worden. "Kurz danach ging es mir richtig schlecht. Ich hatte Schmerzen beim Aufstehen, aber inzwischen geht es mir gut und die Ärzte sagen, die OP sei sehr gut verlaufen und sie kümmern sich auch", erklärte die 26-Jährige. Momentan befinde sie sich noch in der Klinik und müsse ihr Hinterteil schonen. Richtig darauf sitzen dürfe sie erst in drei Wochen: "Ich habe zwar auch ein Sitzkissen bekommen, aber auch damit soll ich sehr vorsichtig sein. Ich mache das gerade aber nicht. Bisher habe ich noch Angst, dass da irgendwas platzt, wenn ich mich hinsetze."

Von dem Ergebnis der 5.000-Euro-OP ist Anita offenbar ziemlich begeistert. Zuvor hatte sie schließlich viel abgenommen und dadurch auch viel Volumen am Po verloren. "Danach war ich sehr unzufrieden mit meinem Körper und habe deshalb die OP gemacht. Jetzt habe ich endlich wieder einen richtig dicken Arsch!", schilderte die Influencerin.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im Juli 2021 in Albanien

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im November 2019 in Düsseldorf

