Britney Spears (40) kann es nicht lassen. Seit Wochen tragen die Sängerin und ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (30) ihren Streit nun schon öffentlich aus. Während die Schauspielerin sich ärgert, dass Britney ihr eine Mitschuld an der jahrelangen Vormundschaft gibt, nervt es die Pop-Prinzessin, dass ihr Familienmitglied ihre Geschichte für die Vermarktung ihres neuen Buches benutzt hat. Jetzt beweist Britney: Der Streit ist längst nicht zu Ende – sie schießt erneut gegen ihre Schwester.

In ihrem Instagram-Feed ärgerte sich die US-Amerikanerin über zahlreiche Hassnachrichten, die sie nach einem Work-out-Video erhalten hatte. Die fiesen Kommentare führt sie auf die Fanbase ihrer Schwester zurück und ist der Meinung, dass Jamies Community absichtlich gegen sie wettert. "Vielleicht gewinne ich etwas mehr Empathie für mich selbst und sage die Dinge, die ich hätte sagen sollen – aber zuerst: F*** dich", wütete Britney deshalb im Netz und spielte damit eindeutig auf Jamies Buch mit dem Titel: "Things I Should Have Said" (auf Deutsch: "Dinge, die ich hätte sagen sollen") an. "Und was soll das mit den Großbuchstaben? Fühlst du dich wichtig? Noch mal: F*** dich", ärgerte sie sich weiterhin.

Über das Buch hatte sich die Sängerin zuletzt schon ausgelassen. "Ein nationaler Bestseller? Das Timing deines Buches ist echt unglaublich, Jamie. Vor allem, weil die ganze Welt keine Ahnung hatte, was mir angetan wurde", schrieb sie auf Social Media. Ihrer Meinung nach verbreite die 30-Jährige in dem Werk nur Lügen, um damit Geld zu verdienen.

