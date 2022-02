Charli XCX (29) kämpft mit ihrer mentalen Gesundheit. 2014 erlangte die Sängerin mit ihrem Song "Boom Clap" weltweit an Berühmtheit. Seither ging es mit der Karriere der gebürtigen Britin steil bergauf und sie räumte in den vergangenen Jahren mehrer Awards ab. Doch im Privatleben der Grammy-Preisträgerin sieht es derzeit anders aus: Charli verriet nun, dass es ihr gerade psychisch nicht sehr gut gehe.

"Ich habe in den letzten Monaten viel mit meiner mentalen Gesundheit zu kämpfen gehabt", teilte die 29-Jährige ihren Fans auf Twitter mit. In den vergangenen Wochen und Monaten habe die "Break the Rules"-Interpretin zudem viel Kritik einstecken müssen. Wegen ihrer psychischen Probleme falle es ihr schwer, damit umzugehen. "Ich gebe wirklich mein Bestes und arbeite mir den Arsch ab, um Dinge zu machen, die heiß und aufregend sind", äußerte Charli.

Um sich der Negativität zu entziehen, überlege die Musikerin, eine Art von Social-Media-Pause einzulegen. "Ich denke darüber nach, einfach Tweets aus der Ferne zu verfassen, wenn mir danach ist, etwas zu sagen, und sie von jemand anderem posten zu lassen, nur für eine kleine Weile, weil ich es hier im Moment nicht wirklich aushalte", erklärte Charli ihren Fans.

Getty Images Charli XCX, Sängerin

