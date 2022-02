Muss Snoop Dogg (50) mit juristischen Konsequenzen rechnen? Erst kürzlich war der Name des Rappers in aller Munde, weil er gemeinsam mit Heidi Klum (48) den Song "Chai Tea With Heidi" zur aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel beisteuerte. Das Model kam aufgrund der Zusammenarbeit mit dem 50-Jährigen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Doch jetzt könnte Snoops Ansehen überschattet werden: Er ist wegen sexueller Nötigung angeklagt worden.

Laut TMZ berichtet eine Frau namens Jane Doe, dass Snoop sie im Jahr 2013 zum Oralverkehr gezwungen habe. Nach einer Show des Musikers in Kalifornien habe ihr zunächst Bishop Don Juan, ein langjähriger Mitarbeiter von Snoop, angeboten, sie nach Hause zu fahren. In der Klage steht, dass Jane im Auto einschlief und in Bishops Haus aufwachte, als er mit heruntergelassener Hose vor ihr gestanden haben soll und ihr "seinen Penis wiederholt in den Mund schob". Daraufhin habe er die Klägerin zu Snoop gebracht, woraufhin auch er sie zum Oralverkehr gezwungen habe.

Snoop streitet die Vorwürfe bisher vehement ab und bezichtigt Jane, gelogen zu haben. Auf Instagram nannte der "Drop It Like It's Hot"-Interpret das angebliche Missbrauchsopfer "eine Goldgräberin". Laut TMZ soll die Frau sowohl Snoop als auch Bishop auf umgerechnet 8,75 Millionen Euro verklagt haben.

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de