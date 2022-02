Megan Fox (35) hat zu Hause offenbar die Hosen an! Die Schauspielerin und der Musiker Machine Gun Kelly (31) haben erst vor wenigen Wochen ihre Verlobung bekannt gegeben. Seitdem freuen sich die Fans umso mehr über die verliebten Aufnahmen der Turteltauben im Netz. Zu einem neuen Pärchenfoto überraschte Megan jetzt aber mit einem ziemlich frechen Spruch, der beweist: MGK kann seine Liebste nicht so einfach zügeln.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige ein Bild, auf dem sie in einem heißen lilafarbenen Lederoutfit an ihrem Liebsten lehnt. Der Rapper hat den Arm um seine Verlobte gelegt, die wiederum zärtlich seine Hand und sein Gesicht streichelt. Die Bildunterschrift ist aber gar nicht so romantisch, wie der Bildpost vermuten lässt. "Ich dachte, du könntest aus einer Schlampe eine Hausfrau machen", schrieb Megan dazu. Offenbar hat es MGK bisher also nicht geschafft, seine Partnerin zu zähmen – die Brünette lässt stattdessen weiterhin ihrer wilden Seite freien Lauf.

Die Fans sind sich ebenfalls sicher, dass Megan ihren Freund im Griff hat und nicht umgekehrt. "Megan – du bist keine Hausfrau... er ist es" oder "Er ist die Hausfrau, Baby", kommentierten zwei User. Der sexy Look der Dunkelhaarigen auf den Fotos kam bei ihrer Community zudem ziemlich gut an. "Du bist so hübsch", schrieb jemand.

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox

Instagram / meganfox MGK und seine Verlobte Megan Fox

