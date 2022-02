Die beiden können sich sehen lassen! Zurzeit findet in Berlin die 72. Berlinale statt, bei der einige der neuesten Filme der Welt gezeigt werden. Das lockt auch internationale Stars an: Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) lassen sich das berühmte Film-Festival nicht entgehen! Die frisch Verlobten wurden nun auf den Straßen der Hauptstadt gesehen: So stylish sind Megan und MGK in Berlin unterwegs!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man das Pärchen gemütlich durch die Straßen gehen. Die Schauspielerin trägt dabei ein lässiges Outfit, bestehend aus einer Jeans und einem braunen Top, dazu eine Oversized-Jeansjacke. Machine Gun Kelly hingegen ist deutlich eleganter gekleidet: Der Sänger präsentiert einen glänzenden schwarzen Anzug mit roter Pailletten-Leiste und schicken Stiefeletten. Später gingen sie dann in das Promi-Restaurant "Grill Royal" und gönnten sich ein Abendessen.

Erst kürzlich teilte die 35-Jährige auf ihrem Instagram einen heißen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten. "Ich dachte, du könntest aus einer Schlampe eine Hausfrau machen", betitelte sie den Post. Auf diesem trägt sie ein hautenges lilafarbenes Lederoutfit, während der "Bloody Valentine"-Interpret sie von hinten umarmt. Offenbar geht es in ihrer Liebe ziemlich wild her!

Anzeige

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im Mai 2021

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de