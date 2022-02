Katja Krasavice (25) erobert einmal mehr die Spitze der Charts! Die Rapperin hat sich ihren Platz im Musikbusiness mittlerweile wahrlich verdient: Bereits 2017 startete die gebürtige Leipzigerin ihre Karriere als Solokünstlerin mit der Single "Doggy". 2020 landete sie mit ihrem Debütalbum "Boss Bitch" auf Platz 1 der Charts. Das gelang ihr auch 2021 mit dem Nachfolger "Eure Mami". Jetzt darf Katja ihren dritten Nummer-eins-Album-Award entgegennehmen!

Vor einer Woche erschien ihre dritte Platte "Pussy Power" – bereits die gleichnamige Single und der Titel "Raindrops" mit Sängerin Leony erreichten im Winter vergangenen Jahres die Chartspitze. Nun hat sie erneut mit ihrem Album alle hinter sich gelassen. Das bestätigte GfK Entertainment in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag. Damit konnte Katja ihre Konkurrenz der Woche wie die deutsche Ska-Punk-Band Sondaschule, die finnische Metal-Gruppe Amorphis oder auch den ehemaligen Guns N' Roses-Gitarristen Slash (56) locker abhängen.

An einem kleinen Meilenstein schlitterte die 25-Jährige mit ihren Platzierungen aber vorbei: Beinahe hätte die einstige Webvideoproduzentin sich über eine Doppelspitze freuen können! Ihre Single "OnlyFans", die am selben Tag wie ihr Longplayer erschienen ist, landete knapp hinter Gayles Hit "abcdefu" auf der Zwei. Katja ist dennoch überglücklich über ihren Erfolg. "Am Ende waren es nur 100.000 Streams, die gefehlt haben. Ich hätte mich über die Doppel-Eins gefreut, aber dadurch habe ich heute realisiert, wie erfolgreich wir sind. [...] Ich habe keine Worte für eure Liebe und euren Support", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im September 2021

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice mit ihren Auszeichnungen



