Der harte Trainingsalltag wird ihr wohl ziemlich zu schaffen machen! Cheyenne Ochsenknecht (21) ist in diesem Jahr Teil des Promi-Casts bei Let's Dance. In er großen Kennenlernshow am Freitag konnte sie bereits ihr Können unter Beweis stellen. Doch nun geht es ans Eingemachte. Zusammen mit ihrem zugeteilten Tanzpartner Evgeny Vinokurov (31) – doch der Profi fordert die Beauty wohl schon jetzt ordentlich: Cheyenne ist nach dem ersten Training fix und fertig!

In ihrer Instagram-Story gewährt die 21-Jährige ihren Fans nun ein Blick in ihr "Let's Dance"-Training mit Evgeny. Ganz so leicht scheint ihr das aber nicht zu fallen. "Eine Stunde Training und ich bin schon am Ende", schreibt sie zu einem ziemlich erschöpft wirkenden Clip von sich. Ihr Coach hat das wohl kommen sehen, denn schon vor der ersten Tanzeinheit mit ihr schrieb er in seiner Insta-Story: "Auf dem Weg zum Training. Jetzt seht ihr Cheyenne noch lebendig."

Doch die Mutter einer Tochter ist nicht die einzige, die einen ersten Einblick in das straffe "Let's Dance"-Programm gibt. Auch Amira Pocher (29) zeigt ihren Fans einige Eindrücke von ihrem ersten Trainingstag. "So, wir sind hier im Tanzstudio, heute ist der erste Trainingstag. Da ist Massimo, der hoffentlich – bestimmt – eine sau-geile Choreo gleich raushaut", zeigt sich Amira noch motiviert.

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Mangione und Cheyenne Ochsenknecht mit Evgeny Vinokurov und Massimo Sinató

Instagram / cheyennesavannah Evgeny Vinokurov und Cheyenne Ochsenknecht im Februar 2022

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

