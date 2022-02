Remi Lindholm kann fortan eine kuriose Geschichte über sein bestes Stück erzählen! Der finnische Skilangläufer nahm in diesem Jahr erstmals an den Olympischen Winterspielen in Peking teil. Eigentlich wollte er bei den sportlichen Wettbewerben voll angreifen und seine erste Olympia-Teilnahme unvergesslich machen. Doch bei seinem letzten Rennen machte ihm die frostige Kälte Chinas zu schaffen: Remis Glied hielt dieser nicht stand!

Gegenüber der Zeitung Iltalehti erzählte der Finne seine kuriose Geschichte und dürfte es damit auf viele Titelseiten geschafft haben. "Ihr könnt euch sicher vorstellen, was gefroren war, als ich die Ziellinie überquerte", enthüllte Remi und schielte dabei runter auf seine Hose. Rund um den Wettbewerb über 50 Kilometer herrschten eisige Temperaturen von minus 20 Grad – dafür war der Sportler schlichtweg nicht warm genug angezogen.

"Es sind unerträgliche Schmerzen gewesen", verdeutlichte der 24-Jährige über den Zustand seiner Frostbeule. Nachdem er das Ziel erreicht hatte, kümmerte er sich deshalb direkt um die Erwärmung seiner Männlichkeit. "Ich habe mir ein Heizkissen an die Eier gehalten", erklärte Remi grinsend. Vor einigen Jahren war ihm dieses Missgeschick im Übrigen schon einmal passiert.

Anzeige

Instagram / remilindholm Der finnische Sportler Remi Lindholm im Januar 2022

Anzeige

Instagram / remilindholm Remi Lindholm im Februar 2021

Anzeige

Instagram / remilindholm Remi Lindholm im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de