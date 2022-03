Nach diesem Musikvideo dreht sich Pete Davidson (28) auf offener Straße sicher zweimal um! Dass Rapper Kanye West (44) überhaupt nicht gut auf den neuen Freund seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) zu sprechen ist, dürfte mittlerweile allen klar sein. In den vergangenen Tagen frontete der "Donda"-Interpret den Komiker immer wieder auf Instagram. Nun ging Ye noch einen ganzen Schritt weiter: In seinem neuesten Musikvideo begräbt er eine Knet-Version von Pete bei lebendigem Leib!

Gerade erst wurde der Clip zur Single "Eazy" mit The Game (42) auf Instagram veröffentlicht. Darin treten die Interpreten als Knetfiguren auf und auch Pete bekommt einen ganz besonderen Part. Erst kidnappt Kanye ein Männchen, das dem Partner von Kim zum Verwechseln ähnlich sieht, stülpt ihm einen Sack über den Kopf und zerrt ihn gefesselt über ein Feld. Anschließend vergräbt er das noch lebende Opfer und sät Blumensamen. Die Rosen, die später aus dem Pete-Kopf sprießen, erntet der Rapper vergnügt mit einer scharfen Heckenschere.

Mit den stacheligen Schnittblumen spielt Kanye offenbar auf eine Truckladung Rosen an, die er Kim noch an Valentinstag geschickt hatte. Im Text zum Song wird der 44-Jährige noch deutlicher: "Gott hat mich vor dem Crash bewahrt, nur damit ich Pete Davidsons Arsch aufreißen kann!" Zum Schluss des bizarren Videos werden noch zwei Texttafeln eingeblendet: "Alle lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Außer Skete, ihr wisst, wen ich meine. Kleiner Scherz, ihm gehts gut!" Eieiei, ob sich der sonst so lustige Entertainer über diesen Release wohl amüsieren kann?

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Pete-Davidson-Knetfigur in Kanye Wests Musikvideo

Instagram / kanyewest Der mit Rosen beladene Truck, den Kanye West an Kim schickte

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Knetfiguren von Pete Davidson und Kanye West im Musikvideo zu "Eazy"

